بعد زيارة وزير خارجية إسرائيل.. أحزاب سودانية ترفض التطبيع

عبرت أحزاب سودانية، الخميس، عن رفضها لاتجاه الحكومة الانتقالية في البلاد إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيانين أصدرهما حزب المؤتمر الشعبي، وتكتل التيار الإسلامي العريض الذي يضم 10 أحزاب إسلامية، بعد إعلان وزارة الخارجية السودانية الخميس الاتفاق مع إسرائيل على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات وتطويرها في المجالات المختلفة.

وأبدى التيار الإسلامي العريض استغرابع من جرأة قائد الجيش الذي لا يحمل أي تفويض يخول له التصرف بهذا التحدي في قضايا مفصلية لا يحق لجهة أن تبت فيها دون تفويض شعبي وجماهيري.

وأعلن التيار رفضه أي علاقة مع إسرائيل في ظل احتلالها لأرض فلسطين وتدنيسها لمقدسات المسلمين.

من جانبه، قال حزب المؤتمر الشعبي، إنّ الحكومة الانتقالية بمختلف مؤسساتها لا يحق لها اتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية، في إشارة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأكّد الحزب أنّ الغرض من هذه المحاولة اليائسة والمحمومة أن يظل السودان تحت حكم العسكر بدعم إسرائيل، وذلك ما يناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق التحول الديمقراطي.

والخميس، أعلن مجلس السيادة أن رئيسه عبد الفتاح البرهان، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، وبحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.