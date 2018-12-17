بعد زيارته للمدينة.. السراج يتابع سير عمل المشاريع بزوارة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الإثنين، عميد بلدية زوارة السيد حافظ ساسي.

وتم خلال اللقاء متابعة سير العمل بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال زيارة السراج لمدينة زوارة.

كما ناقش الطرفان إيجاد حلول لما صادف بعض المشاريع من مصاعب خاصة بالمستشفى المركزي، حيث تقرر عودة الشركة المنفذة لاستكمال صيانته.

من جانبه أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بتجهيز المستشفى فور الانتهاء من أعمال الصيانة، إضافة لدعم المستشفى البحري لتحسين ما يقدمه من خدمات، وحلحلة المختنقات بعدد من المرافق الأخرى، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.