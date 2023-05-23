بعد ساعات على دخول الهدنة حيز التنفيذ.. اشتباكات متقطعة في الخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أنّهم سمعوا دوي إطلاق نار متقطع جنوبي الخرطوم وشمالي بحري، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ مساء الاثنين.

ووفق الوكالة، سمع دوي مدافع وتحليق للطيران الحربي في ضواحي الخرطوم الجنوبية، كما نقلت عن شهود عيان رؤية سحب دخان تعلو منطقة بحري.

ومساء الاثنين، دخل اتفاق وقف إطلاق النار المستمر لأسبوع، حيز التنفيذ، وسط إطلاق نار متقطع وتمركز قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها في عدد من شوارع العاصمة.

والأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تشمل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شمالي وغربي البلاد.