ظلام واسع يضرب ليبيا.. شركة الكهرباء تكشف أسباب «انهيار الشبكة»

شهدت مناطق واسعة في ليبيا مساء الجمعة انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي أدى إلى حالة إظلام تام في عدد كبير من المدن والمناطق، وسط تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب الانهيار المفاجئ وموعد عودة التغذية الكهربائية.

ونقلت وسائل إعلام محلية منها موقع المشهد، عن مصدر خاص في الشركة العامة للكهرباء أن حادثة الإظلام الكامل (Blackout) جاءت نتيجة خلل فني أصاب الشبكة العامة، ما تسبب في هزة كهربائية واسعة أدت إلى انهيار أجزاء كبيرة من المنظومة وخروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن التحقيقات الأولية داخل الشركة أظهرت أن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى فصل دائرتي نقل الطاقة (مصراتة – الخمس) و(الخليج – مصراتة) بجهد 400 كيلوفولت، الأمر الذي تسبب في انخفاض حاد بتردد الشبكة العامة، وأدى إلى انعزال المنطقة الشرقية بالكامل عن الشبكتين الغربية والجنوبية.

وأضاف المصدر أن الانفصال المفاجئ لخطوط النقل أحدث اضطراباً كبيراً في توازن الشبكة، ما انعكس على محطات التوليد وأدى إلى خروج عدد من الوحدات عن الخدمة، وهو ما ساهم في اتساع نطاق الانقطاع ووصوله إلى مناطق واسعة من البلاد.

إعادة بناء الشبكة وتشغيل محطات التوليد تدريجياً

وأكد المصدر أن فرق التشغيل والصيانة في الشركة العامة للكهرباء باشرت فوراً تنفيذ خطة لإعادة بناء الشبكة الكهربائية بشكل تدريجي، من خلال إعادة تشغيل وحدات التوليد وإدخال عدد من المحطات الرئيسية إلى الخدمة.

وأشار إلى أن عمليات إعادة التغذية شملت عدداً من المحطات، بينها:

محطة الخليج.

محطة طبرق.

محطة شمال بنغازي.

محطة الزويتينة.

محطة السرير.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لاستعادة التغذية الكهربائية بشكل كامل للمدن والمناطق التي تضررت من الانقطاع.

تحذيرات من تكرار الأعطال وتأثيرها على المحطات

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن خطوط النقل نفسها بجهد 400 كيلوفولت كانت وراء انهيارات سابقة شهدتها الشبكة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة التي أجريت عليها لم تعالج المشكلة بشكل جذري، ولا تزال الأعطال تتكرر في هذه الخطوط.

وحذرت الشركة العامة للكهرباء من أن استمرار الأعطال والفصل المفاجئ في خطوط النقل يشكل خطراً على سلامة وحدات التوليد في مختلف المحطات، كما يمكن أن يؤدي إلى خسائر فنية كبيرة في قطاع الكهرباء.

وأكد المصدر أن الخطوط المتضررة تخضع حالياً لأعمال صيانة طارئة بهدف تقليل احتمالات تكرار الانفصالات المفاجئة وتحسين استقرار الشبكة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الانقطاع في ظل أزمة متكررة تواجهها الشبكة الكهربائية الليبية، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الماضية خروج عدد من محطات التوليد وخطوط النقل الرئيسية عن الخدمة، ما تسبب في فقدان نحو 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية وانقطاع التيار عن أجزاء واسعة من أنحاء البلاد.