بعد ساعات من ترحيبه بالموت.. وفاة الكاتب السوري فؤاد حميرة

توفي الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة، عن عمر ناهز 59 عاما إثر نوبة قلبية حادة في مصر، بعد ساعات من منشور له على صفحته الرسمية رحب فيه “بالموت”!

وولد الكاتب والسيناريست فؤاد حميرة في دمشق عام 1965، وهو من أبرز الكتاب في الدراما السورية، وله الكثير من الأعمال، وكانت بدايته في مجال الدراما من خلال مسرح “الشبيبة” ثم المسرح الجامعي، ويعد مسلسل “الحصرم الشامي” الذي طرح في 2007، أول أعماله الدرامية، كما أن له الكثير من الأعمال بينها “غزلان في غابة الذئاب” و”شتاء ساخن” و”رجال تحت الطربوش” و”ممرات ضيقة” وغيرها من الأعمال الدرامية، ويقيم منذ سنوات في مصر بعدما انتقل إليها من فرنسا.

ونعى كتاب وممثلون سوريون وعرب، السيناريست السوري، وكتب السيناريست سامر رضوان: “الفجيعة تأكل قلبك كل يوم، وتزداد اتساعا ودمعا كلما رحل واحد من الأصدقاء الجميلين”.

وأضاف: “فؤاد حميرة، أحد أساتذة الكتابة الدرامية في سوريا، وصاحب الأعمال التي لا يمكن للأعمى أن يمر بها دون رفع قبعة الاحترام، يرحل حاملا في حقيبة قهره سنين الخذلان والمنفى”.

وكان الكاتب السوري رحل بعدما كتب قبل قبل 6 ساعات من وفاته قال فيه: “أيوه.. ده الموت حلو يا ولاد”.