بعد سجنه لمدة 20 عام.. واشنطن تُفرج عن سجين ليبي من غوانتانامو

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مجلس الأمن القومي الأمريكي أمر الجمعة، بإطلاق سراح السجين الليبي إسماعيل علي فرج علي البكوش، بعد احتجازه في معتقل عوانتانامو لمدة 20 عام.

وأوضحت نيويورك تايمز أنّه ييتم نقل البكوش إلى بلد آخر، حال العثور على بلد مستعد لاستقباله، وأنّه يعد آخر من يُسمَّى بسجين ذي قيمة منخفضة يُحتجز كمعتقل إلى أجل غير مسمى في الحرب على ما وصفته بالإرهاب التي بدأت رداً على هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في إشارة واضحة إلى عدم الاستقرار في ليبيا، أن مجلس المراجعة الدورية وهو مجموعة مشتركة بين الوكالات تضم ممثلين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الوزارية المختلفة، أوصى بنقل البكوش إلى دولة ثالثة تتمتع بقدرات إعادة تأهيل قوية ودعم الاندماج والاستعداد لمراقبة أنشطته وتقييد سفره.