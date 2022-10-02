بعد سحبه من غينيا.. المغرب يعتزم ترشيح نفسه لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا 2025

أعلن المغرب عزمه تقديم ترشيحه نفسه لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، عقب سحب تنظيمها رسميا من غينيا.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم تسمّه، أنّ المغرب سيرشح نفسه لاستضافة النهائيات القارية، يعدّ أحد أبرز الدول التي تحظى بالإشادات في مجال تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية على المستوى القاريّ.

من جانبه، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنيات التحتية في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الغينيّة كوناكري، عقب اجتماع موتسيبي بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يُصادق المكتب التنفيذي للاتحاد القاري رسميًا على القرار في اجتماعه السبت في الجزائر، ومن ثم سيُفتح باب الترشح لاستضافة البطولة.