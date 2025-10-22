حادثة جديدة وسط باريس.. لصوص يسرقون متحفاً تاريخياً في لانجر!

تعرض متحف “دار دينيس ديدرو” في بلدة لانجر بمقاطعة هوت مارن الفرنسية للسرقة، بعد ساعات فقط من سرقة متحف اللوفر في باريس.

وأفاد مكتب رئيس البلدية بأنه تم إبلاغ رجال الأمن فوراً وتم إرسالهم إلى موقع الحادث، حيث تبين من الملاحظات الأولية أن بعض الآثار، من ضمنها مجموعة من العملات الذهبية والفضية المسكوكة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، قد اختفت من المتحف دون وقوع أضرار أخرى.

واستغل اللصوص إغلاق المتحف يوم الاثنين وقاموا بالسرقة ليلة 19-20 أكتوبر في عملية وصفتها التحقيقات بأنها “مخططة بعناية”. وردت وزارة الداخلية الفرنسية بإعلان تشديد الإجراءات الأمنية حول المتاحف ومواقع التراث الثقافي بعد الحادث.

يذكر أن سرقة متحف اللوفر وقعت يوم الأحد الماضي في باريس، حيث استخدم اللصوص شاحنة مجهزة برافعة لصعود الطابق الثاني وتحطيم زجاج قاعة أبولون التي تحتوي على مجوهرات التاج الفرنسي، وسرقوا خزانتين للمجوهرات قبل أن يفروا من المكان.