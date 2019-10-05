بعد سعيها لتمزيق شركة البريقة.. البعثة الأممية تُحذر الحكومة المؤقتة

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دولياً تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

حيث حذرت البعثة الأممية من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين.

كما أوضحت أن عملية تمزيق شركة البريقة يمكن أن تُشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.