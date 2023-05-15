بعد سلسلة خسائر أسبوعية.. النفط يغلق مرتفعاً

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة في 4 جلسات، بعدما تلقت دعماً من تكهنات بتراجع الإمدادات من كندا.

وسجلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنحو 1.5% في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الـ3 جلسات الماضية، وسط توقعات بشح الإمدادات، حيث طغت المشاعر الصعودية بشأن تقلص الإمدادات من تخفيضات “أوبك+” واستئناف الشراء في الولايات المتحدة لدعم احتياطي النفط الإستراتيجي، على المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلكي النفط العالميين والولايات المتحدة والصين.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 75.23 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.5% مسجلة 71.11 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وفي الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ سبتمبر 2022م.