بعد «سمرقند».. اختيار « قازان» عاصمة لـ«الثقافة الإسلامية عام 2026

أعلن رئيس تتارستان روستم مينيخانوف، أنه تم اختيار قازان عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2026.

وقال مينيخانوف في قناته على “تلغرام”: “قازان هي العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي في عام 2026، وهذا القرار تم اتخاذه اليوم في جدة من قبل وزراء ثقافة دول منظمة التعاون الإسلامي”.

وحسب خدمة العلاقات العامة لرئيس تتارستان، يتم تحديد العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي سنويا في مؤتمر وزراء الثقافة، وفي عام 2025، حصلت سمرقند (أوزبكستان) على هذا اللقب.

جدير بالذكر أن مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي عقد في جدة تحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

ومن بين أهدافه الرئيسية نشر الصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.

ووفقا لخدمة العلاقات العامة لرئيس تتارستان، بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة حتى الآن 54 دولة من أصل 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.