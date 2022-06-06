بعد سنوات.. السفارة البريطانية تعود لفتح أبوابها من طرابلس

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هارندال إعادة افتتاح سفارة بلادها بشكل رسمي في العاصمة طرابلس.

وأوضحت هارندال في كلمة لها أنّ افتتاح السفارة دليل على التزام المملكة المتحدة تجاه ليبيا، وإنهم يعملون على إنفاذ القانون في بنغازي وسبها ومصراتة وطرابلس، ومشاريع مكافحة الألغام في سرت، ومساعدة معلمي اللغة الإنجليزية، وبرامج بناء السلام في أجدابيا وطبرق وزليتن، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشارت السفيرة البريطانية إلى أّنها فخورة بالتعاون بين الشركات البريطانية والليبية، مؤكدة أنّه إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، فيجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار والعمل معًا، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق، وفق تعبيرها.