بعد سنوات من الإغلاق.. إعادة افتتاح معابر حدودية استراتيجية بين سوريا والعراق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت 14 يونيو 2025، استئناف حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا، معلنة دخول أول شاحنة سورية إلى الأراضي العراقية بعد إتمام إجراءات التفتيش والإقامة اللازمة، حيث جاءت هذه الخطوة عقب موافقات رسمية من المراجع العليا في بغداد، في إطار جهود مشتركة لإعادة تنشيط التعاون الاقتصادي وتعزيز روابط الجوار بين البلدين.

وأكدت الهيئة العراقية أن إعادة فتح منفذ القائم لا تقتصر على حركة الشاحنات فقط، بل تشمل استئناف حركة المسافرين لتخفيف الأعباء على المواطنين العراقيين، مع تشغيل اليد العاملة وسائقي الشاحنات والحافلات، ما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري وحركة الأفراد بين بغداد ودمشق.

وجاء في البيان الرسمي أن استئناف التبادل عبر المنفذ يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يلبي الاحتياجات المتبادلة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلدين، ويزيد من الإيرادات الحكومية ويوفر متطلبات الأسواق المحلية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

إعادة افتتاح معبر البوكمال.. معبر استراتيجي يربط بين العراق وسوريا

تزامن هذا الإعلان مع إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق اعتباراً من 14 يونيو 2025، أمام حركة المسافرين والشاحنات، وهو معبر استراتيجي مهم يشكل نقطة عبور رئيسية للتبادل التجاري وحركة الأفراد بين سوريا والعراق.

وجاء في البيان الرسمي للهيئة السورية تأكيد جاهزية الكوادر والمرافق الخدمية في المعبر، مع دعوة المسافرين وسائقي الشاحنات للالتزام بالتعليمات والإجراءات لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.

هذا وتعرض معبر البوكمال خلال السنوات الماضية لإغلاقات متكررة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة، مما أثر سلباً على حركة التجارة والنقل بين البلدين، ومع إعادة افتتاحه، من المتوقع أن تعود الحركة تدريجياً إلى طبيعتها، مما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين دمشق وبغداد.

وتعكس خطوة إعادة فتح منفذ القائم ومعبر البوكمال رغبة واضحة من الجانبين في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائي، بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية التي أثرت على حركة التجارة والتنقل.