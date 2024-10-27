بعد سنوات من الاعتزال.. أسطورة إيطاليا يعود للملاعب مجدداً

بعد سنوات من الاعتزال، أكد أسطورة كرة القدم في إيطاليا، فرانشيسكو توتي، البالغ من العمر 48 عاما، أن “رغبته في العودة للملاعب مجددًا ليست مزحة كما اعتقد بعضهم”.

وقال توتي، في تصريحات نقلها موقع “توتو ميركاتو ويب”: “إن هناك عدة أندية في الدوري الإيطالي تواصلت معه خلال الشهر الماضي”، مضيفا: “جعلوني أفكر في أمر العودة للعب مجددًا”.

وتابع: “لم تكن مزحة، لقد أخذت الأمر بجدية إلى حد ما، لنرَ، هناك فريق أو فريقان استفسرا عني، أحتاج على الأقل لشهرين من التدريب، هذا هو الوقت اللازم”.

هذا “واعتزل توتي، اللعب عام 2017 بعد مسيرة طويلة لم يلعب خلالها سوى لـ”روما”، وتوج توتي بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، وحصل على الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين”.

🎤 “Quando hai detto di volere tornare a giocare in Serie A quindi non era uno scherzo?”



Sentite la risposta di Totti 🔊🔊🔊



World Legends Padel Tour #CorrieredelloSport #totti #seriea pic.twitter.com/q0mV1mzzjO — Corriere dello Sport (@CorSport) October 27, 2024