بعد سنوات من الانتظار.. إنستغرام تطلق تطبيقًا رسميًا لأجهزة «آيباد»

بعد سنوات من مطالبة مستخدمي أجهزة آيباد بتوفير نسخة رسمية من تطبيق إنستغرام، أعلنت الشركة أخيرًا عن إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة الكمبيوتر اللوحي من إنتاج آبل، في خطوة طال انتظارها لتقديم تجربة استخدام محسّنة تتناسب مع حجم الشاشة الكبير.

وكان المستخدمون مجبرين حتى الآن على استخدام نسخة الهاتف الذكي “آيفون”، والتي لا تستفيد بالكامل من مساحة الشاشة، أو الدخول إلى المنصة عبر الويب، ما حد من تجربة التصفح والمشاهدة.

ويتميز التطبيق الجديد بواجهة تعتمد افتراضيًا على شاشة خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز، ما يتيح التمرير لأعلى لمشاهدة مقاطع الفيديو بطريقة أكثر انسيابية على الشاشة الكبيرة، مع إمكانية إعادة ترتيب المقاطع حسب تفضيلات المستخدم.

كما يحتوي تطبيق إنستغرام لأجهزة آيباد على جميع خصائص تطبيق الهاتف تقريبًا، بما في ذلك القصص التي تظهر أعلى التطبيق، والوصول إلى المنشورات، والرسائل المباشرة، والبحث، والاستكشاف، والإشعارات عبر الشريط الجانبي الأيسر.

ويقدم قسم موجز المحتوى ثلاثة خيارات رئيسية: “الكل” لعرض المنشورات والمقاطع من الحسابات التي يتابعها المستخدم، و”الأصدقاء” للمحتوى المشترك، و”الأحدث” لعرض المنشورات حسب الترتيب الزمني للنشر.

وأشارت شركة إنستغرام إلى أن التطبيق أصبح مخصصًا للكمبيوتر اللوحي، بحيث يمكن مشاهدة التعليقات على الجانب أثناء عرض مقاطع الفيديو، وفتح محادثة محددة أثناء الاطلاع على جميع الدردشات النشطة على اليسار، ما يمنح المستخدم تجربة غامرة أكثر وراحة أكبر عند التصفح.

ويأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من 15 عامًا على تأسيس إنستغرام، حيث لم تكن الشركة قد أعطت الأولوية لتطوير نسخة خاصة بالآيباد، حسب تصريحات رئيس الشركة آدم موسيري، الذي أكد مرارًا أن تطوير نسخة للآيباد لم يكن أولوية حتى الآن.

وكانت كشفت تقارير سابقة، مثل صحيفة “ذا إنفورميشن”، أن إنستغرام تعمل على تطوير التطبيق منذ وقت سابق من هذا العام، بينما لجأ المستخدمون إلى تطبيقات خارجية مثل ريترو للوصول إلى المنصة عبر أجهزة الآيباد.

هذا ويمثل إطلاق التطبيق الرسمي خطوة نوعية في تعزيز تجربة المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر اللوحي، ويتيح لهم التفاعل مع المحتوى ومتابعة الفيديوهات بطريقة أكثر سلاسة ووضوحًا، مؤكدًا التزام إنستغرام بتطوير منصتها لتلبية متطلبات المستخدمين في ظل التطور المستمر لعالم التواصل الاجتماعي والفيديو الرقمي.