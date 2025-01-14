بعد سنوات من التوقف.. استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وبنغازي

بعد سنوات من التوقف، استأنفت الرحلات الجوية بين تركيا وبنغازي، حيث هبطت اليوم الثلاثاء، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأعلن مدير شركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشي، في تصريحات صحفية، “أن الشركة ستسير 3 رحلات أسبوعيا بين بنغازي وإسطنبول”.

وأشار إلى أن “المسافرين من بنغازي سيتمكنون من الوصول إلى 352 وجهة دولية عبر إسطنبول، فيما ستتيح الرحلات الجديدة للزوار القادمين من 131 دولة فرصة السفر إلى بنغازي”.

وأكد سفير دولة تركيا لدى ليبيا “غوفين بيغيتش”، عودة تسيير رحلات الخطوط الجوية التركية المباشره لمدينة بنغازي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025م.

وقام بيغيتش بزيارة لبلدية أمس الإثنين، إلى بنغازي، وبحسب بيان نشرته بلدية بنغازي، فإنه “تم خلال الزيارة استعراض العديد من المواضيع ذات الإهتمام المُشترك التي من بينها عودة رحلات الخُطوط الجوية التركية المباشرة من وإلى مدينة بنغازي التي سوف تكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025م”.

كما تناول الاجتماع “أهمية العمل على تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في المجالات الإقتصادية المُختلفة والإستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار”.

وأكد السفير التركي “على أنه خلال الفترة القريبة القادمة سوف يتم فتح القُنصلية التركية في مدينة بنغازي”.

وأكد رئيس المجلس التسيري للبلدية على ضرورة “أهمية تطوير التعاون في مجال القطاع الخاص وبين البلديات وأهمية فتح القُنصلية التركية في مدينة بنغازي”.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية التركية، أوقفت رحلاتها إلى عدة مدن ليبية، بما في ذلك بنغازي، منذ يناير 2015 بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.