بعد سنوات من التوقف.. «حقل زلة» يعود للعمل بكامل قدرته الإنتاجية

نجحت الكوادر الفنية الوطنية في شركة الزويتينة للنفط في إعادة تشغيل وحدة إنتاج الديزل بحقل زلة، وإعادتها للعمل بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، بعد توقف دام طويل بسبب عطل فني معقد.

وارتفعت القدرة الإنتاجية للوحدة عقب إعادة التشغيل إلى 500 برميل ديزل يوميًا، ما يعزز تغطية احتياجات الحقل من الوقود ويعكس تحسن الأداء التشغيلي للمنشأة.

وكانت وحدة إنتاج الديزل قد توقفت منذ مارس 2015 نتيجة عطل فني، قبل أن تنجح فرق العمل الهندسية والفنية مؤخرًا في إصلاح العطل خلال فترة وجيزة، رغم التحديات الفنية ونقص قطع الغيار. وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة وخبرة العناصر الوطنية وقدرتها على تجاوز الظروف التشغيلية الصعبة.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالجهود المبذولة، مشيدًا بالمستوى العالي من المهنية والإخلاص والعمل الفني الذي أسهم في إعادة تشغيل الوحدة وتحقيق هذا الإنجاز.