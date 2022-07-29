بعد سنوات من المرافعات والتأجيل.. المحكمة الفيدرالية تُدين «حفتر» بجرائم حرب

أعلنت التحالف الليبي الأمريكي عن إصدار المحكمة الفيدرالية حكم قضائي يُدين خليفة حفتر في كل القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب.

وكشف التحالف الليبي الأمريكي أنّ المحكمة الفيدرالية في فرجينيا رفضت طلب محامي خليفة حفتر بتجميد المحاكمة وألزمته بالتعويضات المترتبة عليه.

وكان محامي خليفة حفتر تقدم بعريضة للمحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا في 22 يوليو الفائت للمطالبة بتجميد المحاكمة القائمة ضده بتهم ارتكابه جرائم حرب؛ نظرا للتقدم الملحوظ في التحضير للانتخابات ولمنع استخدام القضية كأداة لمنع حفتر من الترشح للرئاسة، بحسب العريضة.