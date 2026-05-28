بعد سيول تهالة.. «الهلال الأحمر» يطلق تحذيرات عاجلة

أصدر المجلس البلدي في مدينة تهالة، تنبيهًا عاجلًا دعا فيه سكان عدد من الأحياء إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري، وذلك تحسبًا لوصول مياه السيول إلى المناطق السكنية وارتفاع منسوب المياه في الأودية القريبة.

وطالب عميد بلدية تهالة، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للبلدية، سكان أحياء “الغلابة الخمسين” و“حي اسكن” وجزء من “حي الصنية” بضرورة الإخلاء الفوري، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر تجنبًا لأي مخاطر محتملة.

وأكدت البلدية على أهمية التعاون الكامل مع فرق الطوارئ والجهات الأمنية والهلال الأحمر الليبي، مشددة على ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه حفاظًا على سلامة المواطنين.

ودعت السلطات المحلية في تهالة السكان إلى متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشكل مستمر، في ظل حالة الطوارئ الناتجة عن مخاوف من تدفق السيول نحو المناطق السكنية.

كما أطلق الهلال الأحمر الليبي – فرع غات، تحذيرات عاجلة مع تصاعد تأثيرات الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مناطق الجنوب الغربي الليبي، خاصة بلدية تهالة ومدينة غات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأضرار خلال الساعات المقبلة.

وناشدت غرفة عمليات الهلال الأحمر، عبر شعبة تهالة، السلطات المحلية التدخل الفوري والعاجل داخل البلدية، في ظل السيول الجارفة التي تهدد السكان والممتلكات بعد موجة أمطار رعدية قوية شهدتها المنطقة.

وأكد الهلال الأحمر الليبي أن فرق الإسعاف والطوارئ في حالة استنفار كامل، مع استمرار الجاهزية الميدانية للتعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

كما دعا فرع غات المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة، وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى، خصوصًا مع اشتداد الأمطار وتدفق السيول في عدد من المناطق.

وحذر الهلال الأحمر من خطورة التنقل عبر الطرق الرابطة بين غات وتهالة والعوينات والبركت وإيسين أثناء هطول الأمطار الغزيرة، داعيًا السائقين إلى خفض السرعة والابتعاد عن الطرق المغمورة بالمياه.

وشدد أيضًا على ضرورة الابتعاد التام عن مجاري الأودية والسيول، مؤكدًا أن خطورتها قد تكون مفاجئة حتى وإن بدا مستوى المياه منخفضًا.

كما دعا السكان إلى البقاء في أماكن آمنة وتجنب المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه، مع الحذر من أعمدة الكهرباء والأسلاك في الأماكن المبتلة، وعدم تداول أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية.

كما أفاد الهلال الأحمر الليبي-فرع غات، في منشور رسمي، بنزوح 250 عائلةٍ من منازلِها في عددٍ من أحياء مدينة غات جنوب ليبيا، شملت حي الغلابة، وحي خمسين، وحي شركة الصينية، وحي اسكان، وجزءٍ من حي جوزو.

وأوضح الفرع أن هذا التحرك جاء من عدة مناطق داخل المدينة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة للنزوح حتى لحظة النشر.

وتزامنت تحذيرات الهلال الأحمر مع تسجيل أمطار رعدية غزيرة في تهالة وغات والبركت وإيسين ووادي أومات، إلى جانب نشاط واسع للسحب الرعدية فوق العوينات وأوباري ومناطق أخرى من الجنوب الغربي.

وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع احتمالات تجدد النشاط الرعدي على مرتفعات أكاكوس وتاسيلي وبعض مناطق الجبل الغربي، ما يزيد من المخاوف المرتبطة بجريان الأودية والسيول.

وأكد الهلال الأحمر الليبي استمرار التنسيق مع غرف العمليات والجهات المختصة لمتابعة التطورات الميدانية وضمان سرعة الاستجابة الإنسانية للحالات الطارئة.