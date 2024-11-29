بعد شرائها بـ6.2 ملايين دولار.. المليونير الصيني يُقرر تذوّق طعم «لوحة الموزة»!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، بقيام ملياردير صيني بشراء ما وُصف بأنها “أغلى موزة في العالم”، بمبلغ 6.2 مليون دولار، وبعد شراء اللوحة قرر صاحبها “جاستن صن”، تذوق طعمها، وقال على مرأى ومسمع كاميرات وسائل الإعلام: “إنه ألذ بكثير من أنواع الموز الأخرى”.

وقبل أيام، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، “إن رجل أعمال صيني اشترى عملا فنيا للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان بعنوان “كوميدي” يعود لعام 2019، وهو عبارة عن موزة معلقة على حائط”.

وأضافت أن “الموزة تأتي بشريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات التثبيت لاستبدال الموزة- كلما تعفنت”، موضحة “أن المزايدة على الموزة انتهت في 5 دقائق، وكانت من نصيب رجل الأعمال الصيني المولد جاستن صن، بعدما تفوق على 6 منافسين آخرين، وبيعت الموزة بمبلغ 6.24 مليون دولار، وأحدث السعر الذي بيعت به اللوحة صدى واسعا، لأنها لم تكن سوى إصبع موز لصق بشريط لاصق على خلفية بيضاء.

وقال ماوريتسيو كاتيلان صاحب العمل الفني: “إنه استفزاز يدعو إلى التفكير في قيمة الفن”.

يذكر أن “جاستن صن” هو ملياردير صيني ومؤسس منصة العملات المشفرة “TRON”.