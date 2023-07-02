بعد شكاوى الحجاج الأخيرة.. هيئة الحج: المعتمرين زاحمونا لا تحمّلونا فوق طاقتنا

رد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي على شكاوي بعض حجاج البعثة الرسمية من نومهم في الممرات والشوارع بسبب الزحام في أماكن مبيتهم بالفنادق.

وأشار العقيلي إلى «وجود عدد كبير من المعتمرين المتخلفين من عمرة رمضان، المخالفين للنظم والقوانين والسعودية، زاحموا حجاج البعثة في أماكنهم، وتسرب هؤلاء إلى فنادق الحجاج، مما جار على الحجاج المتعاقد عليهم».

وأكد العقيلي في مؤتمر صحفي في وقت مبكر الأحد، أنّ الهيئة لم تأل جهدا في تنظيم وإدارة شؤون البعثة الليبية، داعيا المواطنين إلى عدم تحميلها فوق طاقتها.

واشار العقيلي إلى استمرار التواصل مع السلطات السعودية، للبحث عن الحاجة الليبية المفقودة «برنية مصباح التابث»، لافتا إلى عدم وصول الهيئة إلى جديد بشأن فقدانها حتى اللحظة.