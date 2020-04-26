بعد شكاوى دولية.. الصين تُصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية

بكين تُعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني. [إنترنت]

أعلنت الحكومة الصينية مصادرة عشرات ملايين الكمامات الطبية رديئة الصنع، على خلفية شكاوى من قبل عدة دول بشأن تصدير الصين مستلزمات طبية رديئة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن نائب رئيس إدارة الدولة لتنظيم السوق قان لين، قوله اليوم الأحد، إن بكين تُعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني لمستلزمات الوقاية الشخصية، مشيرا إلى أنه حتى الجمعة الماضي تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون كمامة و418 ألف قطعة أخرى من مستلزمات الحماية الشخصية الرديئة الصنع.

وأكد المسؤول مصادرة أدوات تطهير مزيفة تزيد قيمتها عن 7.6 مليون يوان (حوالي 1.07 مليون دولار أمريكي).

وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين السبت قواعد جديدة تفرض أن تلبي الكمامات الطبية وغيرها معايير الجودة الوطنية والدولية، ملزمة المصدرين بتقديم تصريح خطي يُفيد بأن منتجاتهم تُلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدرة إليها، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

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