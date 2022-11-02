بعد شكرها وتقديرها.. «عقيلة صالح» يشكل لجنة لمد جسور التواصل مع قطر

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة من البرلمان لمد جسور التواصل مع مجلس الشورى القطري.بعد زيارته مؤخرا إلى الدوحة.. عقيلة صالح يشكل لجنة نيابية لمد جسور التواصل مع قطر.

وبحسب القرار فإن اللجنة تضم في عضويتها 4 نواب وهم، عيسى العريبي وصباح جمعة والمبروك الكبير ومحمد إبراهيم، ويأتي هذا القرار بعد شهرين من زيارة عقيلة صالح لدولة قطر، والتقى خلالها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الزيارة عن شكره وتقديره لدعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها، مشيرا إلى أنّه سيشكّل لجنة صداقة مع قطر.