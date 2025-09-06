بعد صدمة الوظائف الأمريكية.. أسعار النفط تتهاوى

تراجعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة مؤشرات على تباطؤ محتمل في الطلب على الطاقة، مما أثار مخاوف المستثمرين حول نمو الاستهلاك العالمي للنفط.

واختتمت عقود خام “غرب تكساس الوسيط” تداولاتها على انخفاض بنسبة 2.54% لتسجل 61.87 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام “برنت” بنسبة 2.22% عند 65.50 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا أيضًا بتوقعات استمرار الإمدادات المرتفعة بعد اجتماع “أوبك+” المقرر يوم الأحد، حيث من المنتظر أن يناقش ثمانية أعضاء في المجموعة زيادة الإنتاج. ويعتقد المحللون أن قرار زيادة الإمدادات قد يكون وشيكًا لتعزيز العرض العالمي وتخفيف الضغوط على الأسعار.

وقال كبير المحللين في مجموعة “برايس فيوتشرز”، فيل فلين: “إنها عاصفة عاتية. بدأ التراجع مع تقرير ‘أوبك+’. لم يكن تقرير الوظائف مفيدًا، مما يشير إلى ضعف السوق”، مشيرًا إلى أن ضعف البيانات سيضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

ويأتي هذا بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقارنة مع توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 75 ألف وظيفة، بعد تعديل ارتفاع يوليو إلى 79 ألف وظيفة، ما يعكس تباطؤًا في سوق العمل الأمريكي ويزيد من المخاوف بشأن قوة الطلب على ال