بعد صراع مع المرض.. رحيل لاعب الزمالك «إبراهيم شيكا» عن عمر 28 عاماً

توفي صباح اليوم السبت، إبراهيم شيكا، اللاعب السابق في نادي الزمالك المصري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأعلنت شقيقته، بتول، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام عن وفاته، وكتبت: “إبراهيم شيكا في ذمة الله”.

وبحسب المعلومات، “كان شيكا قد أثار قلق محبيه في الفترة الأخيرة بعد ظهوره في فيديو مع زوجته بجسد نحيل وملامح مرهقة، إثر إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج”.

ووفق المعلومات، “قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم خالص التعازي لأسرة اللاعب، وجاءت التعزية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، حيث كتب الوزير: “يتقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر”.

كما نعاه نادي الزمالك، إذ قال عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق”.

وأضاف: “يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

هذا و”عانى الراحل من سرطان المستقيم، مما أدى إلى فقدان كبير في وزنه وتغيير ملامح وجهه، وأصبح يعتمد على كرسي متحرك، كما قالت زوجته في مقاطع فيديو سابقة، وإبراهيم شيكا، المولود عام 1997، بدأ مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، ولعب في مركز الظهير الأيسر، وقدم مستوى مميزًا، ما جعل الجميع يلقبونه بـ”شيكا” نسبة إلى اللاعب الشهير محمود عبد الرازق “شيكابالا”. وبعد مغادرته الزمالك، انضم إلى أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش”.