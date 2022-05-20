بعد صراع مع المرض.. وفاة سمير صبري عن 85 عام

توفي الفنان سمير صبري، اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وأعلن عدد من الإعلاميين المقربين للراحل خبر وفاة سمير صبرى عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة للراحل سمير صبري قائلة: البقاء لله.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إنّ الفنان سمير صبري توفى منذ قليل وأنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والدفن، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية في القلب ولكن بسبب العمر تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب عدم إنظباط معدلات السكر وضغط الدم.

يشار إلى أن الفنان سمير صبري قدم عشرات الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان له تجارب ناجحة جداً في تقديم البرامج أبرزها تجربة النادي الدولي في السبعينات.