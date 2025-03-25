بعد صراع مع المرض.. وفاة لاعب مغربي شاب

أعلن “نادي شباب قصبة تادلة المغربي لكرة القدم”، “وفاة لاعبه الشاب “محمد بن العزيز” بعد صراع مع المرض”.

وقال النادي المغربي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخونا محمد ابن العزيز في ذمة الله.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، “تعرض “محمد بن العزيز” لوعكة صحية ألزمته الفراش على مدار عدة أشهر بسبب صراعه مع مرض الكبد”.

ووفق المعلومات، “نشر النادي المغربي، يوم 14 مارس الحالي، بيانا رسميا، طالب من خلاله “فوزي لقجع” رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتدخل لعلاج اللاعب”.

وكتب “نادي شباب قصبة تادلة”، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “نناشد فوزي “القجع” المسؤول الأول عن كرة القدم في المغرب والذي عودنا على اتخاذ العديد من المبادرات الإنسانية كلما دعت الضرورة، بالتدخل لعلاج اللاعب محمد ابن العزيز لاعب شباب قصبة تادلة الذي يعاني في صمت من مرض خطير ألم به ويرقد حاليا بقسم الإنعاش بمدينة الدار البيضاء”.

هذا “ولعب اللاعب الراحل “محمد بن العزيز” في صفوف فريق الشباب تحت 21 عاما قبل وفاته”.