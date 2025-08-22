بعد صفقة الغاز مع مصر.. إسرائيل تخطط لممر طاقة يربطها بالسعودية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن تل أبيب تسعى لإنشاء ممر للطاقة يربطها بالسعودية بعد صفقة الغاز الكبرى الأخيرة مع مصر، في خطوة استراتيجية لتعزيز نفوذها في سوق الطاقة بالشرق الأوسط.

وقال كوهين في مقابلة مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إنه بحث مع السفير الأمريكي الترويج لمشروع IMEC، الممر الذي يربط إسرائيل بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجلى بقوة في قطاع الطاقة، وأن شركة شيفرون الأمريكية ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع.

وأضاف الوزير أن شركات أمريكية أخرى ستشارك في الجولة الخامسة من التنقيب عن الغاز، المزمع إطلاقها في الربع الأخير من عام 2025، مؤكدًا أن هذا المشروع سيعزز الربط بين إسرائيل ومصر والأردن، ويمثل جزءًا من تحول أكبر في منطقة الشرق الأوسط بعد تراجع نفوذ الجماعات المتشددة في لبنان وسوريا وتقليص دور إيران وحزب الله.

في السياق نفسه، أشار السفير الأمريكي لدى تل أبيب إلى أن قطاع الغاز الإسرائيلي شهد استثمارات ضخمة بفضل سياسات وزارة الطاقة، مؤكداً أن الوفاء باتفاقيات الاستثمار مع الشركات الأجنبية سيؤدي إلى استثمارات إضافية من شيفرون وشركات طاقة دولية أخرى.

وأوضحت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية أن الموافقة على بناء خط أنابيب “نيتسانا”، الذي يربط إسرائيل بمصر، متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين بعد تأخره قرابة عامين، ومن المتوقع أن يرفع الصادرات الإسرائيلية من الغاز بشكل كبير بحلول عام 2028.

وتشير التقديرات إلى أن تعديل صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي مع مصر يتضمن زيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب، مع إيرادات متوقعة تصل إلى 35 مليار دولار وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لمصر ويستفيد من انخفاض تكلفة استيراد الغاز.

وتشارك في الاتفاقية شركات “نيو ميد إنرجي” بحصة 45.34%، وشيفرون الأمريكية بحصة 39.66%، وشركة ريشيو بحصة 15%، حيث تم توقيع تعديل لتصدير الغاز إلى مصر عبر شركة **بلو أوشن إنرجي**، بما يعكس تحرك إسرائيل لتوسيع نفوذها في سوق الطاقة الإقليمي وربط المملكة العربية السعودية ضمن هذه الشبكة الاستراتيجية.