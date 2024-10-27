بعد صفقة صواريخ جديدة إلى تايوان.. الصين تتوعّد واشنطن

وجّهت الصين انتقادات حادة لصفقة أسلحة أمريكية جديدة قيمتها مليارا دولار مع تايوان، متوعّدة باتخاذ إجراءات مضادة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها “ستتخذ “إجراءات مضادة” للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكّدة “معارضة بكين الشديدة لهذه الصفقة وأن الصين قدمت “احتجاجات رسمية” للولايات المتحدة في هذا الشأن”.

ودعت الخارجية الصينية، “واشنطن إلى وقف فوري لتسليح تايوان ووقف ما وصفته بـ”تحركاتها الخطيرة التي تهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وشددت الصين على “أنها ستتخذ “إجراءات مضادة صارمة”، متوعدة “باتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها”.

يشار إلى أن تايوان، “تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال، وتقوم الولايات المتحدة بتزويد تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بصفقات أسلحة، وهو ما يزيد من حدة التوتر مع بكين”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أعلنت قبل أيام، “أنها وافقت على صفقة محتملة لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة ملياري دولار، تتضمن نظام صواريخ دفاعية متقدمة”.