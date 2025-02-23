بعد صيانة شاملة وبخبرات محلية.. «الزويتينة» تعيد تشغيل «برج التبريد الرئيسي»

أعادت شركة “الزويتينة” للعمليات النفطية تشغيل برج التبريد الرئيس E- 29 ”بمصنع الغاز الطبيعي المسال، ومعمل تسييل الغاز والمكثفات بحقل الانتصار“ 103 د بعد إخضاعه لعملية صيانة شاملة وتأهيله بسواعد وطنية من مستخدمي الشركة.

وأتاحت عملية الصيانة للشركة “إمكانية استغلال ووقف الحرق لكميات الغاز المصاحب، بواقع 60 مليون قدم مكعب في اليوم وذلك أثناء توقف وحدات حقن الغاز عن العمل، فضلا عن استخلاص ما يزيد عن 4000 برميل من المكثفات يتم نقلها لميناء الزويتينة يومياً عبر الخط سعة 20 بوصة الواصل بين حقل الانتصار 103 أ وميناء الزويتينية النفطي”.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وجميع العاملين بها علي جهودهم المبذولة لتحقيق هذا النجاح.