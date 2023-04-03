بعد صيانة طريق «السبيخة – رقدالين».. الحكومة الليبية تبدأ بناء كلية ومعهد في هرواة

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إطلاق أعمال بناء كلية ومعهد بمنطقة هراوة، بإشراف لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة نائب رئيس الوزراء خالد الأسطى.

وانتهت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية من أعمالها في صيانة طريق «السبيخة – رقدالين» والتي من شأنها حل مختنقات كبيرة والتمهيد لربط المتجاوزات بوسط المدينة.

كما اعتمدت اللجنة توسعة مخطط المدينة والمستهدف خلاله ربط «حوبة، ومخلب، والسبيخة، ورأس عطية» بوسط المدينة ضمن الجيل الثالث من المخطط العام.

وقبيل أيام، انطلقت أعمال مشروع ترميم وصيانة الطريق الحيوي «أبونجيم – ودان» والذي يصل طوله إلى 180 كم، التي يشرف عليها فريق العمل التطوعي ودان، بدعم الحكومة الليبية.