بعد ضبط تجاوزات في «قطاع الزراعة».. النيابة تحبس 3 مسؤولين

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، والمدير العام للمركز، ومسؤول مكتب الإرشاد الزراعي في طرابلس، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية قضية تتعلق بدخول مبيدات زراعية محظورة إلى دائرة التداول داخل البلاد.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية بحق المتهمين الثلاثة، على خلفية ما وصفته بـ”قصور أداء الواجبات الوظيفية”، وإهمال الإجراءات المتعلقة بتقييم المبيدات الزراعية الموردة إلى ليبيا، إلى جانب عدم القيام بعمليات التفتيش والمتابعة اللازمة لمخازنها وأنشطة المتعاملين بها.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات تناولت وقائع تتعلق بالسماح بإدخال مبيدات زراعية محظورة إلى الأسواق، نتيجة أوجه قصور في إجراءات الرقابة والتقييم والمتابعة من الجهات المختصة.

وبحسب البيان، فقد واجه محقق وقائع استعمال المبيدات الزراعية المحظورة، ضمن نطاق اختصاص نيابة النظام العام في طرابلس، المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم من الناحيتين القانونية والواقعية، قبل إصدار قرار حبسهم احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة النيابة العامة للملفات المرتبطة بحماية الصحة العامة والأمن الغذائي، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفات قد تؤثر في سلامة المنتجات الزراعية وحماية المستهلك.