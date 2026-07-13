بعد ضربات إيران.. ترامب ينشر صورة أغلى «قاذفة عسكرية» في العالم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لقاذفة شبحية من طراز “بي-2” عبر منصة “تروث سوشيال”، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية مع إيران وشن القوات الأمريكية غارات جديدة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأظهرت الصورة التي نشرها ترامب قاذفة “بي-2” وهي تحلق فوق نصب واشنطن التذكاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، في رسالة تزامنت مع التطورات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُعد القاذفة الثقيلة “بي-2” من الطائرات متعددة المهام، إذ يبلغ عرضها نحو 52 مترًا، وطولها 30 مترًا، وارتفاعها قرابة 5 أمتار.

ويصل وزن القاذفة وهي فارغة إلى أكثر من 72 طنًا، بينما يتجاوز وزنها الإجمالي أثناء التحليق 152 طنًا، وتبلغ سرعتها القصوى نحو ألف كيلومتر في الساعة، مع قدرة على التحليق على ارتفاع يتجاوز 15 كيلومترًا.

كما تتميز القاذفة بقدرتها على تنفيذ مهام بعيدة المدى، إذ يصل مدى طيرانها إلى أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكنها حمل وإلقاء عشرات القنابل النووية والتقليدية.

وتُصنف “بي-2” كأغلى طائرة عسكرية في التاريخ، إذ تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة نحو 2.1 مليار دولار.

وقبل نشر صورة القاذفة بدقائق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للطائرة الرئاسية الأمريكية “إير فورس وان” وهي تحلق محاطة بسرب من المقاتلات العسكرية.

ويعتاد ترامب نشر صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، وغالبًا ما تحمل رسائل سياسية مرتبطة بالتطورات الداخلية والخارجية.

ويأتي نشر صورة القاذفة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما شن الجيش الأمريكي غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي لإيران، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بأنها “قوية جدًا”.

وفي المقابل، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن الجيش الإيراني نفذ غارة جوية دقيقة باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، وأسفرت، بحسب الوكالة، عن تدمير منصات إطلاق صواريخ “هيمارس” وحاويات صواريخ.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “فارس” أن بيانات مراقبة الملاحة الجوية كشفت، بحسب قولها، عن وجود دور قطري وسعودي في دعم الغارات الجوية الأمريكية على إيران.

وقالت الوكالة إن بيانات المراقبة أظهرت إقلاع طائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جوًا من طراز “بوينغ E-3 Sentry” فجر اليوم من قاعدة جوية أمريكية في السعودية.

وأوضحت أن هذه الطائرات تُستخدم للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها وتوجيه العمليات الجوية، ويمكنها رصد وتحديد الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

وأضافت “فارس” أن قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تُعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، تستضيف في الوقت نفسه أكثر من 20 طائرة تزود بالوقود من طراز “KC-135” الأمريكية، والتي تُستخدم لتزويد المقاتلات الأمريكية بالوقود خلال العمليات القتالية.

وفي المقابل، أعلنت هيئة أركان حرب “خاتم الأنبياء” الإيرانية، عقب الهجوم الأمريكي على الساحل الإيراني، أن “مصدر الهجمات على إيران هو هدفنا المشروع”، في إشارة إلى اعتبار القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة، بما فيها قاعدة العديد في قطر، أهدافًا محتملة للرد العسكري الإيراني.