بعد طردهم من تونس.. ليبيا تنقذ عشرات المهاجرين التائهين في الصحراء

قام حرس الحدود الليبي بإنقاذ مهاجرين في منطقة صحراوية قرب الحدود وهم الذين نقلتهم إلى هذا المكان النائي السلطات التونسية،

وقالت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في حرس الحدود، إنّهم عثروا في الأيام القليلة الماضية على ما لا يقل عن 6 رجال ومجموعة من النساء والأطفال، متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.

وكان هؤلاء المهاجرون تائهين في منطقة غير مأهولة بالقرب من منطقة العسة، على بُعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وعلى بُعد حوالي 15 كيلومترًا من الحدود الليبية – التونسية.

وأضاف مسؤول في حرس الحدود «اكتشفنا مجموعة أخرى من المهاجرين بها أطفال ونساء»، مشيرًا بيده إلى الحدود التونسية البعيدة مئات الأمتار، وفق «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن مهاجر عُثر عليه السبت قوله «عشنا في العاصمة تونس ثم في جرجيس, طردتنا الشرطة التونسية إلى ليبيا». وأضاف أنّه يرغب في العودة إلى تونس حيث لا تزال زوجته وطفلاه هنتك.