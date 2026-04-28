بعد طلب فدية بـ«ملايين الدنانير».. تحرير مختطف في عين زارة

أعلن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، تحرير مواطن كان قد تعرّض لعملية اختطاف داخل نطاق مركز شرطة عين زارة، وذلك بعد ضبط الجناة المتورطين في الواقعة بالتنسيق مع مكتب النائب العام وقوة مكافحة الإرهاب.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة خطف المواطن (أ، س.ك) بتاريخ 22 أبريل 2026، حيث جرى قيد البلاغ ضد مجهول، قبل أن يشرع الجناة في طلب فدية مالية بلغت ثلاثة ملايين دينار ليبي مقابل إطلاق سراحه.

وبحسب وزارة الداخلية، باشر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية فور تلقي البلاغ إجراءات عاجلة شملت تشكيل فريق مختص لمتابعة الواقعة، إلى جانب تنفيذ عمليات تحرٍّ دقيقة وجمع معلومات ميدانية.

وأسفرت التحريات عن رصد المركبة المستخدمة في تنفيذ عملية الخطف، والتعرّف على هوية سائقها عبر كاميرات المراقبة، ما ساهم في تضييق نطاق البحث والوصول إلى الجناة.

وفي إطار التنسيق الأمني والقضائي، تم تحديد مكان تواجد المتهمين وتنفيذ عملية أمنية محكمة، أسفرت عن ضبطهم وتحرير المختطف، حيث عُثر عليه برفقتهم أثناء العملية.

وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الخطف والابتزاز، التي تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في بعض المناطق، حيث تكثف وزارة الداخلية عمليات الرصد والمتابعة بالتنسيق مع الجهات القضائية لضبط الجناة وتعزيز الأمن العام.