القضاء يحسم «قضية قتل» تعود إلى عام 2023.. صدور حكم الإعدام

أعلن مكتب النائب العام صدور حكم بالإعدام قصاصًا من محكمة جنايات الزاوية بحق متهم أُدين بارتكاب جريمة قتل عمد، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2023.

وأوضح المكتب في بيانٍ أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهم (م. ع. م. ش)، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه عبد الحفيظ رمضان بلحاج.

وبحسب البيان، نظرت محكمة جنايات الزاوية في القضية واستعرضت الوقائع والأدلة المرتبطة بها، قبل أن تصدر حكمها في آخر جلساتها بعد ثبوت إدانة المتهم.

وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام قصاصًا بحق المدان عن جريمة القتل العمد التي أودت بحياة عبد الحفيظ رمضان بلحاج خلال عام 2023.

ويأتي هذا الحكم ضمن الإجراءات القضائية التي تباشرها النيابة العامة والمحاكم المختصة للنظر في القضايا الجنائية والفصل فيها وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في ليبيا.

هذا وتضطلع النيابة العامة في ليبيا بمهمة تحريك الدعوى العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية ومتابعة القضايا أمام المحاكم المختصة، فيما تختص محاكم الجنايات بالنظر في الجرائم الجسيمة، ومن بينها جرائم القتل العمد، وصولًا إلى إصدار الأحكام القضائية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.