بعد عام على اختطافه.. تحرير الطفل «البركولي» من خاطفيه

أعلنت قوة عسكرية في سبها تحرير الطفل مصطفى البركولي المختطف من قبل مجموعة مسلحة في الـ 25 من أبريل العام الماضي، دون ذكر أي معلومات عنهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن عائلة المختطف فإنّ الخاطفين طالبوا عائلة البركولي بدفع 5 ملايين دينار لإطلاق سراح ابنهم، موضحين أن الطفل مصطفى البالغ من العمر 15 عاما اختطف في شهر رمضان العام الماضي من أمام بيته، ولم يسمع ذووه صوته إلا بعد ستة أشهر من اختطافه؛ للمطالبة بالفدية المالية، بحسب قولها.

من جانبه، قال آمر المنطقه العسكرية سبها فوزي المنصوري إنّ النيابة العامة كان لها دور في تقديم المعلومات اللازمة من خلال متابعة هواتف الخاطفين ورصد تنقلاتهم، مشيرا إلى أنّهم اعتبروا قضية الطفل قضية شخصية حتى إرجاعه إلى أهله.