بعد عام ونصف من القطيعة.. القاهرة ترغب في إيصال أحبال الود مع طرابلس

تسعى القاهرة إلى خطوات أكثر صراحة ومباشرة تجاه الانفتاح مجدداً على حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعد قطيعة سياسية استمرت أكثر من عام ونصف العام.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إنّ دوائر مصرية مختصة بملف ليبيا، تدرس مجموعة من السيناريوهات، بشأن شكل الإعلان عن عودة العلاقات بين القاهرة وحكومة الدبيبة.

وذكر المصدر دبلوماسي مصري، لـ«العربي الجديد»، أنّ هناك تصورين بشأن لقاء من المقرر أن يجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبددالحميد الدبيبة، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح المصدر أنّ التصور الأول يتمثل في توجيه القاهرة دعوة رسمية إلى الدبيبة لزيارتها، وأنّ يجرى اللقاء بين الجانبان ضمن إعلان عن انعقاد اللجنة المصرية الليبية المشتركة.

واضاف المصدر أنّ اللقاء سيبحث موقف البروتوكولات والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين خلال الزيارة السابقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لمصر.

وكشف المصدر أنّ التصور الثاني يتمثل في إمكانية ترتيب لقاء ثلاثي في العاصمة التركية أنقرة، على ضوء توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعوة إلى السيسي لزيارة أنقرة.