بعد عدة أشهر من المعارك.. «فاغنر» تُعلن السيطرة الكاملة على باخموت

أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) شرقي أوكرانيا، في حين نفى الجيش الأوكراني ذلك وأكد أن القتال في المدينة لا يزال مستمرا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بريغوجين قوله: “بحلول ظهر اليوم 20 مايو، تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتوموفسك”، وذلك “بعد 224 يوما من القتال”.

وأعرب بريغوجين عن شكره الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنرالين سيرغي سوروفيكين وميخائيل ميزينتسيف على الدعم الذي قدم لمقاتلي “فاغنر” خلال ما وصفها بملحمة أرتيوموفسك.

وأضاف بريغوجين أنه اعتبارا من 25 مايو، ستبدأ “فاغنر” في سحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة وإعادة التدريب، بينما ستنتقل السيطرة على المدينة لوزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحد مقاتلي “فاغنر” لوكالة “نوفوستي” إن الفصائل الهجومية وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه التي تسيطر عليها قوات كييف في ضواحي أرتيوموفسك، والتي أصبحت “خط النهاية” في معارك المدينة.

وتقع مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد إلى الشمال من مدينة غولوفكا الكبيرة، وتعتبر أرتيوموفسك من محاور النقل المهمة لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس، واستمرت المعارك الشرسة هناك منذ عدة أشهر حتى الآن.

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في عمليات الشرق سيرهي تشريفاتي إن “القتال لا يزال مستمرا ومركزه في باخموت”.

وأشار المتحدث إلى أن “باخموت تظل الهدف الرئيسي المعتمد لدى الجانب الروسي ومجموعة (فاغنر). يجلبون وحدات محمولة جوا ووحدات بنادق آلية، وكذلك بعض الوحدات الخاصة”.

وبحسب تشريفاتي، فقدت القوات الروسية 92 قتيلا و156 جريحا في باخموت بيوم واحد.

وشهدت باخموت قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر فبراير من العام الماضي.