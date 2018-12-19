بعد عديد المناشدات.. واشنطن تسمح استثنائياً ليمنية بزيارة طفلها المحتضر

مُنحت تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا. [ا.ف.ب]

منحت واشنطن الثلاثاء بصورة استثنائية امرأة يمنية تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا بعدما منعت من السفر إلى الولايات المتحدة بمرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب وحظر بموجبه رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.

الطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده نزيل في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند حيث يتنفّس بوساطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترامب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.

وحصلت هذه القضية على تغطية إعلامية واسعة تخلّلها نداء إنساني وجّهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع بالسفارة الأميركية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول، بحسب ما أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية الذي ساعد الأسرة في محنتها هذه.

ونقلت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” عن جدّ الطفل فوزي حسن قوله إنّ الأسرة تنتظر أن تأخذ الوالدة طفلها “بين ذراعيها” من أجل نزع أجهزة التنفّس عنه.

واعتبرت النائبة الديموقراطية عن مدينة أوكلاند باربرا لي أنّ هذه المأساة تجسّد الطابع “اللاإنساني واللاأمريكي” لمرسوم ترامب.

وكتبت النائبة على موقع “تويتر” مساء الإثنين “بصفتي عضواً في الكونغرس وأمّاً فقد صدمتني قسوة منع أمّ من ملاقاة ابنها المريض”.

يُذكر أن مرسوم حظر دخول رعايا دول محدّدة إلى الولايات المتحدة قد أصدره ترامب في 27 يناير 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض أثار صدمة في الداخل والخارج على حدّ سواء.