بعد عقد من التوقف.. محطة «حي السلام» تستأنف العمل

بعد توقف دام لأكثر من عقد من الزمان، شهدت محطة “حي السلام” الكهربائية، والتي تعتبر من المحطات المهمة داخل مدينة بنغازي، استئنافا للعمل.

ووفق ما نشرت صفحة وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، فإن استئناف العما جاء “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بشأن دعم الشبكة الكهربائية داخل مدينة بنغازي، وتعزيزها بما يضمن استقرارها، وبمتابعة حثيثة من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري لازال العمل داخل محطة حي “السلام الحقن “30/220ك.ڤ ” مستمر بوتيرة متناسقة من قبل الشركة المنفذة للمشروع”.

هذا وتعتبر محطة حي “السلام ” من المحطات المهمة داخل مدينة بنغازي، يوجد بها ثلاث محولات بأجمالي “300 م و ت “حيث سيكون علي عاتقها نقل أحمال كبيرة داخل المدينة، منها “محطة بوعطني- محطة الحديقة ” لتخفيف الأحمال بها وحل مشكلة الاختناقات داخل الشبكة.

وهذه المحطة كان العمل متوقف بها مايزيد عن أكثر من عشر سنوات، حيث بعد الانتهاء من عملية الأعمال المدنية، وتوريد المعدات الخاصة بها، وإجراء الاختبارات داخلها ، وتحديداً أختبار العزلية للقضبان” high voltage” من أجل التأكيد عليها، وبعد الانتهاء من كافة الأعمال داخل المحطة سيتم الدخول بها على الشبكة الكهربائية داخل مدينة بنغازي.

بعد توقفها لمدة تزيد عن عشر سنوات العمل مستمر بوتيرة متناسقة داخل محطة حى "السلام الحقن 220-30 ك.ڤ"بمدينة بنغازي… تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٤ أغسطس ٢٠٢٤