بعد علاقة جنسية مع أحد موظفيها.. نائبة أمريكية تُقدم استقالتها من الكونغريس

كشفت النائبة الديمقراطية كايتي هيل، المتهمة بإقامة علاقة جنسية مع أحد موظفيها في انتهاك لقواعد مجلس النواب الأميركي عن تقديم استقالتها أمس الأحد.

حيث كتبت هيل في رسالة نشرتها على حسابها في تويتر:

“بقلب حزين أعلن اليوم استقالتي من الكونغرس، هذا أصعب شيء اضطررت لفعله، لكني أعتقد أنه أفضل شيء لدائرتي ومنطقتي وبلادنا”.

هذا وكانت لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأميركي قد أعلنت، الأربعاء، أنها تحقق في اتهامات تتعلق بالنائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا، وهي في خضم إجراءات طلاق ربما انخرطت في علاقة جنسية مع شخص من طاقمها البرلماني.

كما ذكرت تقارير صحفية أن هيل أقرت بإقامة علاقة مع موظف من الحملة، وهذا ليس مخالفاً للقواعد، لكنها نفت أن يكون من أفراد طاقمها البرلماني.