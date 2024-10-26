بعد عودته إلى الأرض.. رائد فضاء أمريكي يدخل المستشفى

بعد رحلة فضائية استمرت 232 يوما.. عادت مركبة “كرو دراغون” للأرض ونقل فرد من طاقمها إلى المستشفى.

وأعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية، “عودة 4 من أفراد طاقم مركبة الفضاء “كرو دراغون” بأمان إلى الأرض، بعد مهمة طويلة وانتظار طويل بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وبحسب الوكالة، “هبط رواد الفضاء ماثيو دومينيك، ومايكل بارات، وجانيت إبز، من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبينكين، من وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، جميعهم في خليج المكسيك، قبالة ساحل بينساكولا بولاية فلوريدا، اليوم السبت”.

وذكرت “سبيس إكس” في بيان: “عودة رواد مركبة الفضاء “كرو دراغون إنديفور” بأمان إلى الأرض، بعد قضاء 232 يوما في محطة الفضاء الدولية”.

وتابعت “سبيس إكس”، أن “هذة المهمة تعد أطول مهمة تقضيها كبسولة “كرو-8″ في المدار، حتى الآن، بعد إكمال مهمة علمية امتدت نحو 8 أشهر في محطة الفضاء الدولية”.

وأشارت الشركة إلى أن “مركبة الفضاء “كرو دراجون إنديفور” التابعة لشركة “سبيس إكس” وعلى متنها كبسولة “كرو-8″ ظهرت بعد الانفصال عن محطة الفضاء الدولية محاطة بالذراع الآلية للمركبة”.

وبحسب الشركة، “بعد وقت قصير من عودته إلى الأرض، أُدخل أحد رواد الفضاء العائدين تابع لوكالة “ناسا”، إلى المستشفى، بسبب مشكلة طبية غير محددة إثر انتهاء مهمته، التي استمرت قرابة 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية”.

هذا وانفصلت قبل ذلك عن محطة الفضاء الدولية، يوم 23 أكتوبر الجاري.