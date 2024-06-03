بعد عودته لعمله.. مجلس الدولة يبحث مع وزير النفط سُبل النهوض بالقطاع

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، اليوم الإثنين، رفقة عدد من رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس، بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

وبارك الحضور في مستهل الاجتماع للوزير مباشرة عمله في الوزارة ورفع الوقف الاحتياطي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الوزير عن سير العمل داخل الوزارة، وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجهها من أجل الحفاظ على قطاع النفط من الفساد وإهدار المقدرات، إضافة إلى البحث في سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي المتعلق بأهم مصادر الدخل للشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي 28 مايو الماضي، باشر وزير النفط والغاز محمد عون مهامه بديوان وزارة النفط والغاز في طرابلس، وذلك بعد صدور القرار رقم 347 لسنة 2024م بتاريخ 25 مارس 2024م من قبل هيئة الرقابة الإدارية والذي يقضي بوقف وزير النفط والغاز عن العمل احتياطياً لدواعي التحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيق وصدور القرار رقم 492 لسنة 2024م بتاريخ 12 مايو 2024م برفع الوقف الإحتياطي وانتهاء التحقيق بعد هذا التاريخ وإخطار الحكومة بذلك.