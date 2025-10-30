بعد غرق 18 شخصاً.. النيابة العامة تلاحق عصابة لـ«تهريب المهاجرين»

أعلن مكتب النائب العام عن تنسيق عصابة إجرامية لتنظيم عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، ما أسفر عن غرق 18 مهاجراً قبالة شاطئ مدينة صرمان.

وذكر المكتب أن النيابة العامة تولت التحقيق في الحادثة، حيث تم سماع شهادات الناجين من الحادثة، بالإضافة إلى إجراء الخبرة التشريحية على جثث الضحايا.

كما أضاف البيان أن النيابة العامة انتقلت إلى أماكن الحادثة، ووجهت بتنفيذ التدابير القانونية لضبط المشتبه بهم.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأخيرة تورط هؤلاء الأفراد في العصابة، وتحملهم المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي يتم ملاحقتها قضائياً.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مكتب النائب العام لمكافحة جرائم تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين في البلاد.