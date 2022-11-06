بعد غيابها.. «وليامز» تتكلم: شبح «القذافي» سوء نيّة «الدبيبة» جنسية «حفتر»

قالت المسشتارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز إنّ شبح معمر القذافي لايزال يطارد ليبيا، التي حكمها لـ42 عاما.

وأوضحت وليامز في مقال لها نشرته بمناسبة الذكرى الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، أنّ الدخول المفاجئ لـ«سيف القذافي» إلى سباق المرشحين المحتملين إلى الرئاسة أعاد المخاوف بشأن حكم عائلة القذافي للبلاد.

وذكرت وليامز أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة انتهك الوعد الذي قطعه خلال ملتقى الحوار السياسي بأنّه لن يقدم نفسه كمرشح للرئاسة، وهذا يُعد نيةً سيئة وأثار جدلا عميقا.

وحول خليفة حفتر، أضافت وليامز أنّ المسار الدستوري قد توقف بسبب إصراره على أسلوب يسمح له بالترشح للرئاسة مع الاحتفاظ بجنسية ثانية «في حالته الأمريكية».

وتابعت ولبامز أنّه من الصعب الاعتماد على الطبقة الحاكمة في ليبيا بعد عام 2011 للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أنّ الجهات السياسية الفاعلة تتحارب مع بعضها في النهار وتتواطئ فيما بينها بالليل، وذلك على حساب المواطنين، وفقا لتعبيرها.