بعد غياب «تقنية الفار والتجهيزات التلفزيونية».. توقف نهائي كأس ليبيا بمصر

تأخر وصول معدات التصوير وتقنية الفار يعيد سيناريو “سداسي ميلانو” إلى الواجهة



ففي مشهد لم يكن بالحسبان، وجد الشارع الرياضي الليبي نفسه أمام تكرار سيناريو مألوف، نهائي كأس ليبيا بين الأهليين لم يُقم في موعده، بعد أن تأخرت معدات النقل التلفزيوني وتقنية الفار المساعد في الوصول إلى الملعب، لتتوقف كل التحضيرات وتختلط الأوراق داخل أرضية الميدان.

عودة اللاعبين إلى غرف الملابس

قبل دقائق من انطلاق المباراة، وبينما كانت الجماهير مستعدة وتسخينات الفريقين جارية، تلقّى اللاعبون وطاقم التحكيم والمراقب الإداري تعليمات واضحة: “العودة إلى غرف الملابس، المباراة لن تبدأ الآن.”

تأخر معدات الفار ومعدات التصوير جعل إقامة النهائي دونها أمرًا مستحيلًا، خاصة أنها تعتمد رسميًا في البطولة منذ بداية الموسم.

مباراة معلّقة بين ساعة انتظار أو تأجيل رسمي

حتى هذه اللحظة، يعيش النهائي في “منطقة رمادية”. وكل السيناريوهات المطروحة تشير إلى احتمالين لا ثالث لهما: • إما لعب المباراة بعد ساعة في حال وصول المعدات وتركيبها سريعًا. • أو تأجيلها بالكامل إلى موعد جديد يتم الإعلان عنه لاحقًا.

اللجنة المنظمة لم تُصدر بيانًا رسميًا حتى الآن، ما زاد من حالة الغموض في المدرجات وعلى صفحات التواصل.

سيناريو “سداسي ميلانو” يعود من جديد

الأزمة الحالية أعادت للأذهان ما حدث في الجولة الأخيرة من سداسي ميلانو، حين توقفت المنافسات بسبب مشاكل تنظيمية وتقنية مشابهة. اليوم… يتكرر المشهد ذاته ولكن في نهائي بطولة يُفترض أن تكون الأكثر جاهزية وإبهارًا.

أسئلة كثيرة وإجابات غائبة

ما حدث يفتح بابًا واسعًا للتساؤل: كيف لحدث بهذا الحجم أن يتعثر بسبب تجهيزات أساسية؟ ومن المسؤول عن التأخير؟ وأين دور اللجان الفنية في ضمان حضور المعدات قبل ساعات من المباراة لا قبل دقائق؟

الجماهير التي قطعت المسافات، واللاعبون الذين استعدوا نفسيًا وبدنيًا، وجدوا أنفسهم في انتظار مجهول، وسط حالة استياء واضحة وارتباك في الأندية المعنية.

ختامًا.. نهائي ينتظر “صافرة التنظيم”

المباراة مؤجلة، سواء في الوقت أو في التاريخ، والجميع بانتظار القرار النهائي. نهائي الكأس الذي كان من المتوقع أن يكون ليلة كروية كبيرة، بات الليلة عنوانًا لأزمة جديدة تضرب المشهد الرياضي الليبي، في انتظار أن تُنهي اللجان المختصة حالة الضباب وتعلن مصير المباراة رسميًا.