بعد غياب طويل بسبب العلاج.. أنغام تُفاجئ جمهورها في «مهرجان العلمين»

فاجأت النجمة المصرية أنغام جمهور مهرجان العلمين بحضورها المفاجئ في حفل فرقة “كايروكي”، وذلك بعد فترة غياب طويلة عقب رحلتها العلاجية بالخارج.

في أول ظهور علني لها بعد العلاج، حضرت أنغام الحفل من الصفوف الأولى، حيث بدا عليها تحسن واضح في حالتها الصحية، وقد حظيت بترحيب كبير من الجمهور الذي أبدى حماسه وفرحته لرؤيتها مجددًا.

أنغام حرصت على تحية جمهورها الذي بادلها التحية بحفاوة، وانتشرت مقاطع فيديو للحظات المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أضفى مزيدًا من الأجواء الاحتفالية.

وكان الحفل الذي أحياه أمير عيد وفرقته ضمن فعاليات ختام مهرجان العلمين، قد شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

هذا وظهرت أنغام في صور متداولة عقب عودتها من ألمانيا، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة تضمنت استئصال جزء من البنكرياس بسبب مشكلات صحية استدعت التدخل الطبي، وعلى الرغم من الإرهاق الذي كان ظاهرًا على ملامحها، إلا أن جمهورها أعرب عن دعمهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني.

