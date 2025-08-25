وزير الشباب يعلن انطلاق أكبر تجمع كشفي في ليبيا منذ عقود

أُعلن مساء أمس، انطلاق فعاليات المخيم الوطني الكشفي الخامس في ليبيا، وذلك من المسرح الروماني بالمركز الدولي لتدريب الكشافة والمرشدات “غابة جوددائم”، بعد انقطاع دام أكثر من 25 عامًا، بحضور رفيع المستوى وتشريف من وزير الشباب السيد فتح الله الزُّني، راعي المخيم.

وقد شارك في الحفل عدد من الشخصيات الوطنية والعربية البارزة، من بينهم نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ووزير السياحة والصناعات التقليدية، والقائد العام لكشافة ومرشدات ليبيا، ورئيس الشرطة السياحية، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، إضافة إلى رؤساء وفود كشفية من فلسطين، تونس، الجزائر، لبنان، المغرب، ومصر، وممثلين عن جميع مفوضيات ليبيا.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، عبّر وزير الشباب عن اعتزازه بعودة هذا الحدث الوطني الجامع، مؤكدًا أن وزارة الشباب ستظل سندًا للحركة الكشفية التي وصفها بأنها “من أنبل الحركات التربوية الشبابية”.

كما نوّه بالدور الكبير الذي قامت به قطاعات الوزارة بالتعاون مع قيادة المخيم في إنجاح هذا الحدث، مشيرًا إلى أن عودة النشاط الكشفي بهذه القوة يعكس هوية الشباب الليبي وروحهم الوطنية.

وفي لفتة رمزية ذات دلالات قومية، أعلن الوزير تسمية المخيمات الفرعية ضمن فعاليات المخيم الوطني بأسماء مدن النضال الفلسطيني، تعبيرًا عن عمق التضامن مع القضية الفلسطينية، ومؤكدًا: “هؤلاء هم الشباب الليبي لمن لا يعرف”.

وشهد الحفل عروضًا فنية وتراثية، ولوحات تعبيرية مؤثرة جسدت قيم ومبادئ الحركة الكشفية، إلى جانب مشهد تمثيلي سلط الضوء على دور الكشاف في غزة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما ألقت البعثة الكشفية الفلسطينية كلمة مؤثرة، عبرت فيها عن عمق الروابط بين الكشافة العرب وأهمية هذه التظاهرة في تعزيز التعاون والتآخي.

واختُتم الحفل بدخول رايات المفوضيات المشاركة في عرض استعراضي مهيب، إيذانًا بانطلاق أكبر تجمع كشفي شبابي في ليبيا منذ عقود، ليُشكّل محطة فارقة في مسيرة العمل الكشفي والشبابي على المستوى الوطني والعربي.