بعد غياب عقود.. مدفع إفطار رمضان يعود لطرابلس

استعادت العاصمة طرابلس أحد أهم تقاليدها المرتبطة بشهر رمضان المبارك، بإطلاق مدفع الإفطار وسماع صوته بعد غياب استمر لسنوات، وسط أجواء من البهجة على وجوه الحاضرين.

وأشرفت بلدية طرابلس المركز على إعادة مدفع الإفطار بعد غيابه منذ عام 1975، داعية سكان المدينة للمشاركة في المراسم المخصصة للتظاهرة التي أقيمت في ميدان الجزائر وسط العاصمة.

وحضر مراسم إطلاق مدفع الإفطار رئيس بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي وعدد من أعيان ومواطني المدينة الذين أبدوا سعادتهم بالحدث الرمضاني.

‏وقال الخليفي إنّ مدفع الإفطار كان تقليدا قديما لأهل العاصمة طرابلس، معربا عن سعادته بأي خطوات تساهم في إرجاع الحياة الثقافية التي ترتبط بسكان المدينة

وأشار الخليفي في تصريح لوكالة الأناضول التركية إلى أنّ مدفع الإفطار توقف منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنّهم مصرون على أن ترجع مثل هذه العادات الثقافية

وفي السياق، قال عضو المجلس البلدي بطرابلس المركز أكرم عبدالمجيد دريبكه إنّ الغرض من إعادة مدفع الإفطار هو إدخال السرور على سكان العاصمة بإحياء الاحتفالات الثقافية داخل المدينة القديمة بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

أوضح دريبكه لوكالة الأناضول التركية أنّ مدفع الإفطار كان يطلق من قلعة السرايا أكبر متحف في ليبيا في بداية السبعينيات لكن توقف بعدها هذا التقليد.